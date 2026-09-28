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Le FC Metz est le plus pieux des clubs
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 15:35

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Le FC Metz est le plus pieux des clubs

Le FC Metz est le plus pieux des clubs

La cathédrale sans ascenseur, s’il vous plaît. Selon les copains d’Opta, le FC Metz détient le record de joueurs ayant porté le prénom Pape lors d’une joute de Ligue 1. Le spécialiste des statistiques en tout genre décompte quatre Grenats se nommant ainsi.

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