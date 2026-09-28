Le FC Metz est le plus pieux des clubs
La cathédrale sans ascenseur, s’il vous plaît. Selon les copains d’Opta, le FC Metz détient le record de joueurs ayant porté le prénom Pape lors d’une joute de Ligue 1. Le spécialiste des statistiques en tout genre décompte quatre Grenats se nommant ainsi.
Embed x.com…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer