Le FC Martigues rétrogradé en district
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 20:50

La descente aux enfers.

Encore en Ligue 2 la saison dernière, le FC Martigues, d’abord relégué sportivement en National après sa 17ᵉ place puis rétrogradé en Régional 1 après avoir été exclu début juillet de tous les championnats nationaux par la DNCG, va tomber encore plus bas.

