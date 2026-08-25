Pourquoi le duo Dybala-Malen nous fait kiffer

Auteur d'un triplé de passes décisives pour Donyell Malen lors de la première journée de Serie A, Paulo Dybala semble en pleine forme avec la Roma. Avant de s'enflammer pour la suite de la saison, profiter des jolis gestes de l'Argentin et des pions du Néerlandais donne envie. Un duo de kif, un vrai.

Il y avait peu de raisons de se poser devant un AS Roma-Fiorentina de première journée de Serie A : un match un lundi soir, la concurrence d’un formidable Reims-Annecy, mais aussi (et surtout) la rentrée qui pointe le bout de son nez. Avec elle, les dernières soirées, les derniers trajets les doigts de pieds pleins de sables. Si les compagnons du train de nuit n’ont pas été unanimes, l’activité du duo Paulo Dybala-Donyell Malen en a hypnotisé plus d’un. Et en première la Fiorentina, lourdement battue au stadio Olimpico (4-0).

Sur le premier but, un festival de l’Argentin suivi d’un contrôle orienté du Néerlandais a mystifié David De Gea. Sur le deuxième, une passe dans l’espace du premier a permis au deuxième de marquer en angle fermé. Sur le troisième, les deux ont parfaitement combiné. Le duo facture trois passes décisives et trois buts lors d’un même match. La Serie A n’avait pas vu ça depuis 2021. C’est rare.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com