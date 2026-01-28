Chelsea se déleste de Raheem Sterling
Un de moins ! On ne pensait pas Chelsea capable de dégraisser son effectif, et pourtant… Le club londonien a annoncé dans un communiqué la rupture du contrat liant Raheem Sterling aux Blues. Les deux parties se seraient quittées d’un commun accord, mettant un terme à l’aventure bleue de l’international anglais.
Raheem Sterling has today departed Chelsea FC by mutual agreement.…
SW pour SOFOOT.com
