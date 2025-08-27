Le FC Barcelone prête un de ses gardiens
Un gardien de moins dans la Galaxy Barça.
Avec l’arrivée de Joan Garcia en provenance de l’Espanyol, la signature de Wojciech Szczęsny comme doublure et un Marc-André ter Stegen coincé à l’infirmerie, le Barça s’est retrouvé avec un embouteillage dans les cages . Logiquement, les regards se sont tournés vers Iñaki Peña, dont le départ devait aussi permettre d’officialiser le contrat du portier polonais.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer