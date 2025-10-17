Le FC Barcelone accusé d’irrégularités dans le transfert d’Antoine Griezmann
Laporta peut remercier Bartomeu.
Après un transfert au FC Barcelone à l’été 2019 contre 120 millions d’euros, l’aventure d’Antoine Griezmann dans la capitale n’a pas été à la hauteur des attentes (35 buts en 102 matchs). Et alors que cette histoire semble loin derrière nous, la justice espagnole a remis son nez dedans . Selon le média El Mundo , le juge a relevé deux potentiels délits dans ce transfert.…
CDB pour SOFOOT.com
