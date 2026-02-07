 Aller au contenu principal
Course d'escargots en tête de la Ligue 2
07/02/2026

Il va falloir songer à consulter. Enrhumé depuis deux semaines, Troyes n’a pas réussi à déboucher ses sinus contre Nancy ce samedi (2-1). L’arme fatale de l’ESTAC, Tawfik Bentayeb , a inscrit son dixième but de la saison pour égaliser en première période, mais Walid Bouabdeli a obtenu un penalty, transformé par Adrian Dabasse, pour permettre à l’ASNL de s’imposer et de prendre ses distances avec la zone rouge.

Battu pour la troisième journée consécutive en championnat, le leader troyen peut toutefois remercier ses concurrents. Alors que Reims s’est pris un mur contre Bastia vendredi (0-0), Le Mans a aussi perdu une opportunité de recoller en se faisant accrocher par Laval (1-1). Troyes garde donc une avance de deux points sur ses deux premiers poursuivants. Notons qu’aucune équipe du top 5 n’a gagné lors de cette 22 e journée. À Sainté d’en profiter ce soir contre Montpellier.…

QB pour SOFOOT.com

Sport
L'offre BoursoBank