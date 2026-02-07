Chelsea ne compte plus changer de coach

Chelsea va perdre sa couronne, mais pas sa reine. Largement distancées par Manchester City (12 points de retard), les Blues verront très certainement leur règne prendre fin au printemps, après six titres de championnes d’Angleterre d’affilée. Le club a quand même envoyé un signal fort en prolongeant sa coach Sonia Bompastor . Vendredi, il a confirmé que la Française avait signé jusqu’en 2030 .

Chelsea Women is delighted to announce that head coach Sonia Bompastor has extended her contract at the club through to 2030. 🙌…

QB pour SOFOOT.com