Le FC Barcelone a un nouveau crush du côté de Levante

Le tube du mois de septembre va peut-être sortir un album.

Karl Etta Eyong n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Arrivé à Levante en septembre, le Camerounais de 21 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en Liga avec le promu , champion de D2 la saison passée. Encore buteur sur la pelouse d’Oviedo ce week-end, il participe au joli début de saison de Levante, actuel treizième du championnat , et qui fait bonne figure contre les gros. Une entame qui ferait presque oublier que le garçon sortait encore du banc à Villarreal il y a quelques mois.…

CDB pour SOFOOT.com