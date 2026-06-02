Sir Kenny Dalglish dévoile par inadvertance souffrir d’un cancer
C’est une bien triste nouvelle qui vient de tomber sur Liverpool. La légende des Reds Sir Kenny Dalglish a annoncé souffrir d’un cancer. C’est à cause d’une fausse manip avec son téléphone qu’il a répandu la nouvelle : « Comme je l’ai indiqué par inadvertance sur les réseaux sociaux, je suis actuellement sous traitement contre le cancer. »
Il ajoute avec autodérision : « Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se déroule bien. » L’Écossais de 75 ans aurait préféré que le diagnostic reste privé mais précise que ces « compétences technologiques » l’ont trahi.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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