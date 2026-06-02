 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sir Kenny Dalglish dévoile par inadvertance souffrir d’un cancer
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 16:05

Sir Kenny Dalglish dévoile par inadvertance souffrir d’un cancer

Sir Kenny Dalglish dévoile par inadvertance souffrir d’un cancer

C’est une bien triste nouvelle qui vient de tomber sur Liverpool. La légende des Reds Sir Kenny Dalglish a annoncé souffrir d’un cancer. C’est à cause d’une fausse manip avec son téléphone qu’il a répandu la nouvelle : « Comme je l’ai indiqué par inadvertance sur les réseaux sociaux, je suis actuellement sous traitement contre le cancer. »

Il ajoute avec autodérision : « Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se déroule bien. » L’Écossais de 75 ans aurait préféré que le diagnostic reste privé mais précise que ces « compétences technologiques » l’ont trahi.…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank