Sir Kenny Dalglish dévoile par inadvertance souffrir d’un cancer

C’est une bien triste nouvelle qui vient de tomber sur Liverpool. La légende des Reds Sir Kenny Dalglish a annoncé souffrir d’un cancer. C’est à cause d’une fausse manip avec son téléphone qu’il a répandu la nouvelle : « Comme je l’ai indiqué par inadvertance sur les réseaux sociaux, je suis actuellement sous traitement contre le cancer. »

Il ajoute avec autodérision : « Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se déroule bien. » L’Écossais de 75 ans aurait préféré que le diagnostic reste privé mais précise que ces « compétences technologiques » l’ont trahi.…

EM pour SOFOOT.com