Le FBI a déjoué une série d'attaques sur Los Angeles-procureure générale

Le FBI a déjoué une série d'attaques à la bombe visant notamment des agents du Service de l'immigration et des douanes (ICE) à Los Angeles et Orange County, a déclaré lundi la procureure générale des Etats-Unis, Pam Bondi.

"Le Front de libération de l'île de la Tortue, un groupe d'extrême gauche, pro-palestinien, antigouvernemental et anticapitaliste, s'apprêtait à poser une série de bombes visant plusieurs cibles en Californie le soir du Nouvel An. Le groupe avait aussi planifié des attaques contre des agents et véhicules d'ICE", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Quatre personnes ont été inculpées pour complot et possession d'un engin explosif non enregistrée, selon la plainte déposée devant la cour fédérale du district central de Californie.

Les individus prévoyaient de placer des engins explosifs à cinq endroits, ciblant deux entreprises américaines à minuit le soir du Nouvel An dans la région de Los Angeles, indique la plainte.

(Reportage de Katharine Jackson et Doina Chiacu ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)