Le fantôme de Benatia ne hante pas l’OM

Medhi Benatia est bien parti de l’OM. Promis, juré. Présenté ce mercredi à la presse, Grégory Lorenzi a fermement démenti en conférence de presse les rumeurs selon lesquelles son prédécesseur continuerait de travailler dans l’ombre au sein du club marseillais. « Medhi Benatia n’a pas du tout de rôle à l’Olympique de Marseille, il n’est plus sous contrat », a assuré le nouveau directeur sportif. Pas de double commande, donc. Même à Marseille, il ne peut y avoir qu’un seul pilote dans l’avion.

Une simple passation de pouvoirs

Lorenzi reconnaît toutefois avoir échangé avec l’ancien international marocain à son arrivée. Benatia avait lancé plusieurs dossiers avant son départ et a simplement transmis les informations nécessaires à son successeur. …

MJ pour SOFOOT.com