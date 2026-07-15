Ces Donald auxquels on a envie de souhaiter une bonne fête
Ne jamais oublier les fêtes de vos proches. Un jour après la défaite des Bleus, le calendrier affiche aujourd’hui que ce 15 Juin 2026 est la Saint Donald , de quoi rendre hommage à tous les Donald qui méritent une tape dans le dos ou un petit texto. La liste est non-exhaustive, vous pouvez la compléter avec vos connaissances :
Donald Duck, canard attachant et accessoirement oncle de Riri, Fifi, Loulou.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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