Le Havre passe la deuxième sur le mercato avec un ancien sur le retour

Le Havre passe la deuxième sur le mercato avec un ancien sur le retour

Le stade Océane va revoir deux têtes bien connues la saison prochaine. Fraîchement arrivé à la tête de la direction sportive du HAC, Demba Ba continue son recrutement dans l’opération maintien.

Timothée Pembélé, prêté la saison dernière en Normandie par Sunderland, va continuer l’aventure sous les ordres de Didier Digard, selon L’Équipe . Cette fois-ci, pas de prêt, mais un transfert définitif au bord de la Manche pour le joueur de 23 piges formé au PSG.…

EM pour SOFOOT.com