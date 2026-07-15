Le Havre passe la deuxième sur le mercato avec un ancien sur le retour
Le stade Océane va revoir deux têtes bien connues la saison prochaine. Fraîchement arrivé à la tête de la direction sportive du HAC, Demba Ba continue son recrutement dans l’opération maintien.
Timothée Pembélé, prêté la saison dernière en Normandie par Sunderland, va continuer l’aventure sous les ordres de Didier Digard, selon L’Équipe . Cette fois-ci, pas de prêt, mais un transfert définitif au bord de la Manche pour le joueur de 23 piges formé au PSG.…
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