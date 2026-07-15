Les Girondins de Bordeaux officiellement rétrogradés et proches d'une liquidation judiciaire

Un séisme pour le football français. Après le retrait de Sparta, le fonds d’investissement britannique qui souhaitait racheter les Girondins de Bordeaux, l’appel du club devant la DNCG, ce 15 juillet, n’a officiellement rien donné : le gendarme financier est formel, Bordeaux est exclu de toutes compétitions nationales à l’issue de la saison 2025-2026 et jouera en R1 la saison prochaine.

Une possible liquidation judiciaire à venir

Pour échapper à la sanction, il manquait dix millions d’euros au club de Gironde. Le propriétaire Gérard Lopez représentait la dernière option, mais il a choisi de ne pas mettre la main au porte-monnaie, lui qui ne veut plus investir dans le club. …

EM pour SOFOOT.com