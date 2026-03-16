Joan Laporta largement réélu président du Barça

Clair et net. Joan Laporta a été réélu à la présidence du FC Barcelone à l’issue du vote des socios, ce dimanche . Président sortant, il a largement remporté ces élections puisqu’après plus de 74% de bulletins dépouillés, il récoltait plus de 68% des voix.

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TM pour SOFOOT.com