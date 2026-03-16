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Joan Laporta largement réélu président du Barça
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 00:03

Joan Laporta largement réélu président du Barça

Joan Laporta largement réélu président du Barça

Clair et net. Joan Laporta a été réélu à la présidence du FC Barcelone à l’issue du vote des socios, ce dimanche . Président sortant, il a largement remporté ces élections puisqu’après plus de 74% de bulletins dépouillés, il récoltait plus de 68% des voix.

🕺🏽 "AQUESTA NIT AL LUZ DE GAS" 🥳 Joan Laporta, desfermat després de conèixer els resultats del sondeig de TV3#EleccionsFCB3Cat ▶️ https://t.co/RlF4bhBBEf pic.twitter.com/WAzx6VmzZk…

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