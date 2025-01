information fournie par So Foot • 03/01/2025 à 12:53

Le documentaire sur Wayne Rooney à Plymouth Argyle à la poubelle

Last Chance W .

Exit Wayne Rooney, exit les caméras. Plymouth Argyle a mis un terme au projet de documentaire qui devait suivre sa bataille pour éviter la relégation du Championship selon le Guardian . Officiellement, c’est la spirale négative des résultats qui a enterré l’idée. Officieusement, le club ne voyait plus l’intérêt de filmer une saison qui ressemblait de plus en plus à un naufrage.…

MJ pour SOFOOT.com