Le directeur sportif de Versailles suspendu trois mois

Les privilèges royaux, c’est terminé.

Il y a des propos qui ne passent plus et le FC Versailles l’a rapidement compris. En marge d’un documentaire consacré au club, sur les antennes de Canal+, le directeur sportif Salomon Kashala a défrayé la chronique en dévoilant une méthode peu conventionnelle pour se séparer d’un joueur malgré le refus de ce dernier : « Si tu n’acceptes pas de partir, tu ne vas pas jouer. Un joueur, c’est court terme, ce qu’il a à prendre, il le prend. La stratégie pour qu’il quitte le club, c’est de faire comprendre qu’il n’a pas d’avenir et qu’il ne jouera plus . Je l’ai fait à Dunkerque, j’ai sorti six joueurs comme ça. On les met à part. » …

EL pour SOFOOT.com