Le deuil ultramédiatisé et militant de la veuve de Charlie Kirk

Erika Lane Frantzve et Charlie Kirk participant à un évnènement du mouvement conservateur Turning Point USA, fondé par l'influenceur assassiné, Washington, le 19 janvier 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Samuel CORUM )

Erika Kirk, la veuve de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, tué en pleine réunion publique la semaine passée, a choisi de vivre son deuil de manière ultramédiatisée, déterminée à porter le combat idéologique que le couple partageait.

Agée de 36 ans, mariée depuis 2021 et mère de deux jeunes enfants, sacrée Miss Arizona en 2012 et installée en famille dans cet Etat de l'ouest du pays, la jeune veuve aux yeux bleus perçants et à la longue chevelure blonde, croix autour du cou, défend la vision de Charlie Kirk, chantre d'une Amérique chrétienne et traditionaliste.

Deux jours après que le porte-drapeau de la jeunesse trumpiste, à la tête du mouvement conservateur Turning Point USA, a été tué par balle sur un campus universitaire américain, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux pour une déclaration aux airs de profession de foi.

"Le mouvement que mon mari a construit ne mourra pas", a-t-elle promis, debout à côté du fauteuil depuis lequel il animait son podcast très écouté.

"Ceux qui font le mal et sont responsables de l'assassinat de mon mari n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait, a-t-elle martelé. Ils ont tué Charlie parce qu'il prêchait un message de patriotisme, de foi, et d'amour miséricordieux de Dieu."

- Foi imprégnée -

Veillée de prière à la mémoire de Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre, au campus de l'université d'Etat d'Arizona, Tempe, le 15 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. Vous n'avez aucune idée du feu que vous avez allumé à l'intérieur de cette femme. Les larmes de cette veuve vont résonner dans le monde entier comme un cri de guerre", a-t-elle poursuivi, en appelant les jeunes sensibles à son message à rejoindre le mouvement cofondé par son époux et en remerciant personnellement Donald Trump pour son soutien.

Le président républicain a annoncé qu'il serait présent à la cérémonie d'hommage organisée dimanche en Arizona, à Glendale, dans un stade de plus de 60.000 places.

Les activités d'entrepreneuse et podcasteuse d'Erika Kirk sont imprégnées de sa foi chrétienne revendiquée. Sa ligne de vêtements baptisée "Proclaim" affiche citations de la Bible et imagerie religieuse. Avec "Biblein365", elle propose un accompagnement quotidien pour lire la Bible en un an. Son podcast hebdomadaire ambitionne de "vous permettre de respirer profondément en vous disant +Dieu s'en charge+", décrit-elle sur son site internet.

Diplômée en droit, et en science politique et relations internationales, elle dit actuellement faire un doctorat en études bibliques dans une université évangélique.

Suivie par plus de 5 millions d'abonnés sur Instagram, Erika Kirk y partage son deuil au plus près. Dans un ensemble de photos et de vidéos posté vendredi, elle s'expose tenant et embrassant la main de son mari décédé, penchée sur son cercueil à demi ouvert. Elle se montre aussi courbée de chagrin sur le tarmac d'un aéroport aux côtés de JD Vance et de sa femme Usha, avant que la dépouille de Charlie Kirk ne soit transportée à bord de l'avion du vice-président américain.

- Couple modèle -

Fleurs, ballons, bougies et lettres de soutien après l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, devant la siège de son mouvement conservateur Turning Point USA, Phoenix, le 14 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'image publique de leur couple a pu être utilisée par Charlie et Erika Kirk comme produit d'appel pour le mouvement conservateur de l'influenceur proche de Donald Trump.

A Dallas en juin, elle accompagnait son époux sur scène au plus grand rassemblement de jeunes femmes conservatrices du pays, organisé par Turning Point USA.

"Vous ne gâchez pas votre diplôme quand vous élevez vos enfants dans la sagesse, l'amour et la vérité. Je ne veux pas que vous couriez après un salaire", leur avait adressé Erika Kirk, citée par le New York Times, en considérant que se marier "après trente ans" n'était "pas idéal".

"Dieu est tellement merveilleux. Quand j'ai rencontré Charlie, avoir une carrière est devenu le cadet de mes soucis", s'était-elle confiée.

"Notre combat n'est pas seulement politique, il est avant tout spirituel", a souligné la veuve de Charlie Kirk vendredi, en s'engageant à ce que son mouvement devienne "plus fort, plus sonore, plus ambitieux, et plus grand que jamais".

Signe de la résonance de leur cause commune, des millions de dollars de dons ont été accumulés par diverses initiatives de soutien depuis le jour où le populaire influenceur a été tué.