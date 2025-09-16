L'UE prendrait du retard sur la croissance, les réformes devenant urgentes, dit Draghi

L'ancien chef de la BCE Mario Draghi à Bruxelles

L'Union européenne (UE) se laisse de plus en plus distancer par ses rivaux mondiaux en termes de croissance et les gouvernements ne saisissent pas qu'il y a urgence à agir, a déclaré mardi à Bruxelles l'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) et ancien président du Conseil italien, Mario Draghi.

Selon Mario Draghi, qui a présenté un an plus tôt un rapport d'envergure sur la compétitivité de l'UE à la demande de la Commission européenne, le modèle de croissance des Vingt-Sept "s'efface rapidement", les vulnérabilités augmentent et il n'y a aucune piste claire pour financer les investissements nécessaires.

L'Italien a déclaré à Bruxelles devant un parterre de fonctionnaires européens, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, que l'UE avait élaboré des plans ambitieux, mais qu'elle avançait trop lentement et que les gouvernements n'avaient "pas saisi la gravité du moment".

"Continuer comme d'habitude, c'est se résigner à prendre du retard. Une voie différente exige une nouvelle vitesse, une nouvelle échelle et une nouvelle intensité. Cela signifie qu'il faut agir ensemble, et non pas fragmenter nos efforts", a-t-il déclaré.

PRESSION DES DROITS DE DOUANE

Mario Draghi a abordé un certain nombre de défis auxquels est confrontée l'UE, aujourd'hui étranglée par les droits de douane américains et un déficit commercial avec la Chine qui s'est creusé de 20% depuis décembre 2024.

Concerant l'IA, quand bien même l'UE augmente la capacité des centres de données, les lacunes persistent. L'année dernière, les États-Unis ont produit 40 grands modèles de base et la Chine 15, contre seulement trois pour l'UE.

L'ancien président de la BCE a déclaré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour éliminer les obstacles à la mise à l'échelle en Europe, la réglementation sur l'utilisation des données et l'adoption de l'IA par l'industrie.

Les prix de l'énergie, comme celui du gaz naturel presque quatre fois plus élevé qu'aux États-Unis, constituent également un obstacle au développement du secteur technologique, la demande d'électricité liée à l'IA devant augmenter de 70% en Europe d'ici à 2030.

"Plus nous pousserons les réformes, plus les capitaux privés interviendront et moins nous aurons besoin d'argent public. Bien sûr, cette voie brisera des tabous de longue date, mais le reste du monde a déjà brisé les siens", a déclaré Mario Draghi.

(Philip Blenkinsop et Tierney Kugel ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)