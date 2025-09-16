La Chine dévoile des mesures visant à stimuler la consommation de services et la croissance

Salon international du commerce des services à Pékin

La Chine a dévoilé mardi des mesures visant à stimuler la consommation de services, s'engageant à ouvrir davantage des secteurs tels que l'internet et la culture et à encourager l'organisation d'événements sportifs internationaux, Pékin cherchant à soutenir l'économie en perte de vitesse.

Les mesures, publiées conjointement par neuf agences gouvernementales, dont le ministère du Commerce, le ministère des Finances et la banque centrale du pays, prévoient également d'attirer davantage de capitaux étrangers et privés dans des domaines tels que les soins médicaux de moyenne et haute gamme.

Les autorités se sont également engagées à introduire davantage d'événements sportifs internationaux, à soutenir les gouvernements locaux dans l'organisation d'activités sportives et à développer des événements de prestige, des ligues professionnelles et des marques de sport.

En août, la production industrielle et les ventes au détail en Chine ont enregistré leur plus faible croissance depuis l'année dernière. Cela confirme les défis auxquels font face les décideurs à Pékin dans leur volonté de soutenir l'économie dans un contexte de demande intérieure morose et de risques extérieurs.

La Chine encouragera également l'ouverture des secteurs des télécommunications, des soins médicaux et de l'éducation, tout en assouplissant l'accès au marché des soins médicaux de moyenne et de haute gamme, ainsi que des vacances de loisirs.

Le pays cherchera à attirer davantage de visiteurs étrangers en élargissant l'accès sans visa et en améliorant les politiques de visa.

Les fonds du gouvernement central et les obligations spéciales locales seront utilisés pour soutenir la construction d'installations culturelles, touristiques, de soins aux personnes âgées, de soins aux enfants et de sports, selon les agences.

Les outils de la politique monétaire seront déployés pour encourager les institutions financières à développer l'offre de crédit dans la consommation de services et à augmenter les prêts aux entreprises du secteur.

En août, la Chine a dévoilé des bonifications d'intérêts pour les entreprises de huit secteurs de services aux consommateurs, dont la restauration et le tourisme, afin de soutenir la consommation de services.

Les économistes et les conseillers politiques chinois ont appelé à renforcer le soutien au secteur des services en plein essor du pays afin de stimuler la consommation. Les dirigeants du pays en ont fait une priorité cette année pour stimuler la croissance dans le contexte des différends commerciaux avec les États-Unis.

Pékin a également alloué 231 milliards de yuans (27,51 milliards d'euros) en obligations spéciales du Trésor à un programme d'échange de biens de consommation, axé sur les appareils électroménagers, les téléphones portables et les tablettes.

(Bureau de Pékin et Kevin Yao ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)