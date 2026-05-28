 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le dernier défi de José Fonte
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 10:58

Le dernier défi de José Fonte

Le dernier défi de José Fonte

Une dernière très spéciale. José Fonte a récemment annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l’issue de la saison. Le défenseur portugais de 42 ans, passé par Lille et Southampton, évolue au Casa Pia, en Liga Portugal, depuis 2024 .

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank