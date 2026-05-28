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Le dernier défi de José Fonte
information fournie par So Foot•28/05/2026 à 10:58
Le dernier défi de José Fonte
Une dernière très spéciale.
José Fonte a récemment annoncé la fin de sa carrière professionnelle
à l’issue de la saison. Le défenseur portugais de 42 ans, passé par Lille et Southampton,
évolue au Casa Pia, en Liga Portugal, depuis 2024
.
Alors, on a le fin mot de cette histoire ou toujours pas ? « Il s’est envolé » , a simplement lâché Claude Puel en conférence de presse, jeudi, à propos d’Ali Abdi. Le défenseur a en effet quitté le groupe de l’OGC Nice pour se rendre en Tunisie avant la Mondial ...
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