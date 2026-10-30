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Le derby Lille-Lens est aussi un peu celui des Corses
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 12:15

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Le derby Lille-Lens est aussi un peu celui des Corses

Le derby Lille-Lens est aussi un peu celui des Corses

Comme un goût de Corse dans le Ch’nord. Le derby du Nord entre Lille et Lens, c’est pour ce vendredi soir, à 21h05. Les retrouvailles entre les amoureux de l’île de Beauté, Benjamin André et Yannick Cahuzac, aussi.

Ce jeudi, aux micros des journalistes, le vétéran lillois de 36 ans est revenu sur son lien avec l’entraîneur adverse : « On se connaît très bien avec Yannick, il est Ajaccien, moi aussi, et on s’est beaucoup affrontés quand il était au Sporting (Bastia). Après, c’est rigolo que je me retrouve à Lille et lui à Lens. »

AC pour SOFOOT.com

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