Le dérapage de Gennaro Gattuso

Pas content, pas content, pas content.

Avec 6 victoires en 7 matchs de qualification , l’Italie aurait pu se qualifier tranquillement pour la Coupe du monde 2026. Sauf que dans le même groupe il y a la Norvège qui a fait 7 victoires en 7 matchs en mettant des scores de tennis à tous leurs adversaires. Résultat, l’Italie doit s’imposer avec 9 buts d’écart face à la bande d’Erling Haaland pour espérer se qualifier directement sans passer par la case barrages.…

SO pour SOFOOT.com