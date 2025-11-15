Le dérapage de Gennaro Gattuso
Pas content, pas content, pas content.
Avec 6 victoires en 7 matchs de qualification , l’Italie aurait pu se qualifier tranquillement pour la Coupe du monde 2026. Sauf que dans le même groupe il y a la Norvège qui a fait 7 victoires en 7 matchs en mettant des scores de tennis à tous leurs adversaires. Résultat, l’Italie doit s’imposer avec 9 buts d’écart face à la bande d’Erling Haaland pour espérer se qualifier directement sans passer par la case barrages.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
