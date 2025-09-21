 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le déluge s'abat sur Marseille
information fournie par So Foot 21/09/2025 à 23:58

On comprend mieux le choix de reporter le Classique.

Les Marseillais ont forcément été étonnés de voir le préfet des Bouches-du-Rhône annuler la rencontre entre l’OM et le PSG prévue initialement ce dimanche soir alors que le ciel au-dessus de leur tête était d’un bleu éclatant. Sauf que la préfecture avait bien étudié la météo et ne s’est pas trompée. La fin de journée a bien vu le déluge s’abattre sur la cité phocéenne provoquant des inondations dans de nombreuses rues de la ville.…

SO pour SOFOOT.com

Sport
