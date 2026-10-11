Le délicieux coup franc d'Antoine Griezmann
« En attaque, en défense, Antoine Griezmann. Même sur coup franc Antoine Griezmann.» Le rêve américain continue pour la nouvelle coqueluche d’Orlando. Face à Colombus Crew dans la nuit de samedi à dimanche, le champion du monde 2018 a inscrit un délicieux coup franc direct. Excentré à 25 mètres de la cage, le Français a envoyé un centre-tir qui a traversé la surface de réparation adverse avant de terminer sa course au fond des filets. Le highlight de cette soirée de MLS.
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