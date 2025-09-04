Le début de semaine complètement dingo de Denis Bouanga

AH !

Sur l’Île Maurice, Denis Bouanga n’était pas à la conquête du totem d’immunité, mais bien à la recherche de l’efficacité. Pour participer au match du Gabon contre les Seychelles ce mercredi, l’attaquant star du Los Angeles FC a passé 24 heures dans les avions. Dès le coup de sifflet final du derby californien face à San Diego en MLS lundi où il a marqué, Bouanga a entamé ce road trip interminable afin de jouer cette rencontre des qualifications à la Coupe du monde 2026, délocalisée à Maurice.…

MBC pour SOFOOT.com