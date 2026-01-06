 Aller au contenu principal
Le craquage de Victor Osimhen contre Ademola Lookman
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 09:29

Neymar peut s’asseoir et prendre des notes.

Le Nigeria a collé 4-0 au Mozambique en huitièmes de finale de la CAN, mais tout n’a pas été rose chez les Super Eagles . Face aux Mambas , Victor Osimhen a planté deux fois, Ademola Lookman a marqué une fois et distribué deux passes décisives mais une (grosse) ombre au tableau arrive à la 63 e minute, alors que le Nigeria mène déjà 3-0. Osimhen s’emporte contre son coéquipier, Lookman, estimant qu’il ne lui a pas donné un ballon évident sur deux actions consécutives.

