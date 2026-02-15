 Aller au contenu principal
Le coup franc totalement fou de Hulk
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 16:27

Le coup franc totalement fou de Hulk

Le coup franc totalement fou de Hulk

Un extraterrestre. À 39 ans, Hulk continue de martyriser les gardiens brésiliens. Cette nuit, c’est le pauvre Vinicius Dias qui a fait office de punching ball lors de la promenade de l’Atlético Mineiro sur la pelouse d’Itabirito (2-7). Hulk a planté un triplé (31 e , 52 e , 61 e ), dont un coup franc de presque 40 mètres , histoire de rappeler qui était le patron.

GOLAAAAAAAÇO DE FALTA DO HULK! 🎯#futebol #atléticomg #itabirito #mineiro #ge pic.twitter.com/O0o7pGLivY…

QB pour SOFOOT.com

