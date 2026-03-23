Le coup franc chanceux de Lionel Messi avec l'Inter Miami

Pas le plus beau de sa carrière, mais ça compte quand même.

Déjà auteur de trois buts depuis la reprise de la MLS il y a quelques semaines, Lionel Messi a encore été décisif et fait grimper le compteur avec l’Inter Miami ce dimanche soir, dans la victoire de son équipe contre New York City (2-3). En seconde période, la Pulga a marqué le deuxième but de son équipe, sur coup franc. Assez chanceux, il faut bien le dire, puisque sa frappe a été déviée par le mur adverse, avant de prendre à contre-pied Matt Freese, le portier new-yorkais.…

AL pour SOFOOT.com