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OM : une alliance à resouder
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 23:39

OM : une alliance à resouder

OM : une alliance à resouder

Battu à domicile ce dimanche par le LOSC (1-2), l’Olympique de Marseille se lance dans un sprint final sans aucune certitude, la tête en vrac, et en ayant perdu son habituel soutien populaire. Il va falloir bricoler pour accrocher la Ligue des champions.

Qu’Olivier Létang se rassure : seule son équipe a mis à sac la ville de Marseille. Le président lillois – et surtout les autorités – redoutait des problèmes de sécurité dans la cité phocéenne à cause des élections municipales : Benoît Payan et les socialistes gagnent la mairie, alors que quelques heures plus tôt, les Dogues prenaient le Vél’ (1-2).

Pourtant, l’OM avait tenté de jouer la carte du rassemblement (pas national, dans ce cas). Depuis son arrivée sur le banc marseillais, Habib Beye fait attention à chaque mot qui sort de sa bouche. Tout est calculé, et sa communication, certes assez lisse, est plutôt maîtrisée, dans un but précis : tenter de reconquérir le soutien des supporters, lassés par une saison interminable aux mille et un rebondissements. Mais le Sénégalais l’apprend sans doute plus que jamais actuellement : pour retrouver la ferveur populaire, cela ne passera que par le terrain et par les intentions de ses joueurs.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com

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