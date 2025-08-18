Le coup de gueule de Maxime Lopez après les débuts ratés du Paris FC

Un peu tôt pour tirer la sonnette d’alarme, non ?

Battu à Angers, le Paris FC a pu mesurer le chemin qu’il lui reste à parcourir pour répondre aux attentes (particulièrement élevées) qui pèsent sur lui en Ligue 1. De quoi faire déjà sortir Maxime Lopez de ses gonds , inquiet pour la suite des événements. « Il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc parce qu’en Ligue 1, il n’y a pas le temps et malheureusement, dès le week-end prochain, c’est déjà Marseille , a-t-il clamé en zone mixte après la défaite. Donc il y a pas le temps de dire: « Ouais mais j’étais pas prêt pour la Ligue 1. » Ça va vite, il ne faut jamais sous-estimer les équipes. » …

TB pour SOFOOT.com