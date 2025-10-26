Le coup de gueule d'Andy Robertson après la nouvelle défaite de Liverpool

La crise guette.

Rien ne va plus du côté de Liverpool, alors que les Reds se sont de nouveau inclinés en championnat sur la pelouse de Brentford (3-2) ce samedi. Une quatrième défaite de rang en championnat qui a fait sortir de ses gonds Andrew Robertson à l’issue de la rencontre au micro de LFC TV : « Brentford avait un plan de jeu clair et je pense qu’ils ont parfaitement joué le leur. Nous n’avons pas du tout joué le nôtre. C’est ce qui rend les choses très difficiles. J’ai eu l’impression qu’on n’avait pas du tout pris le contrôle du match aujourd’hui ». …

LB pour SOFOOT.com