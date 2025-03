information fournie par So Foot • 29/03/2025 à 20:15

Le coup de gueule d’Adrien Rabiot après la désillusion de l’OM à Reims

L’ambiance dans le vestiaire a dû être glaciale.

Très loin du compte à Reims et battu pour la quatrième fois en cinq journées, l’OM peut-il rater la qualification en Ligue des champions ? Le simple fait de poser la question illustre le creux dans lequel sont les Olympiens . « Sur le plan comptable, ça fait mal. Mais ça fait surtout mal d’afficher cet état d’esprit là. J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des champions. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire , a balancé Adrien Rabiot au micro de Bein Sports après la désillusion. On ne peut pas afficher nos ambitions et faire un match comme ça. » …

TB pour SOFOOT.com