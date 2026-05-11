Le coup de gueule d’Abergel après le départ de Pantaloni

Défoule sentimentale. Alors qu’ Olivier Pantaloni s’apprête à quitter Lorient à l’issue de la saison, son départ a du mal à passer et à être compris. C’est notamment le cas du capitaine Laurent Abergel, qui n’a pas caché son amertume ce dimanche soir après la large victoire des Merlus à Metz (0-4).

« Un scandale »

« Pour moi, c’est un scandale. À partir du moment où tu as un coach et un staff qui sont aussi performants, aussi aimés dans un club, que ce soit administrativement, du côté du staff médical, du staff sportif, des joueurs, des supporters… J’ai rarement vu un coach faire autant l’unanimité , a regretté l’ancien marseillais au micro de Ligue 1+. Je suis très, très déçu de comment ça s’est déroulé. Après nous, on reste des joueurs donc on accepte chaque situation, mais très, très déçu de l’issue. Je comprends son choix, je suis de tout cœur avec lui. Ça parlait de Ligue 1 ou de Ligue 2, j’espère qu’il va trouver une Ligue 1 parce qu’il le mérite. » …

VM pour SOFOOT.com