Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ US Perros Louannec vs Lesnevien RC
Corner pour Lesnevien, le gardien adverse la boxe du poing mais pas assez loin… Le 9 contrôle la balle, la garde en l’air puis la reprend du coup de pied. Le ballon part à pleine vitesse vers le but, passe au-dessus du gardien et se permet même de toucher la barre transversale avant de rentrer. Puisque ce n’était pas encore assez beau… L’insolence.…
EA pour SOFOOT.com
