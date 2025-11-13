Le contrat le plus court de la saison est décerné à Sheffield United
Bim, Bamford, Boum.
Ancien joueur majeur de Leeds (16 buts lors du titre en Championship en 2020, 60 buts au total), Patrick Bamford n’avait plus de club depuis cet été. Hors des plans du coach Daniel Farke, il a pris la décision de rompre son contrat avant son terme. À la recherche d’un club, Bamford va donc atterrir à Sheffield United, pour un très court terme.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer