Le constat sans appel de Cesare Prandelli sur le football italien
04/02/2026

Cesare Prandelli reprend du service dans le prochain numéro du magazine So Foot qui sort ce jeudi. L’ancien sélectionneur de la Nazionale entre 2010 et 2014 travaille déjà, depuis le mois de juin dernier et la nomination de Gennaro Gattuso comme nouveau sélectionneur des Azzurri , à la refonte d’un football italien malade qui fait l’objet d’un reportage de onze pages dans ce nouveau numéro.

L’Italie a bien un formidable talent quelque part non ?

Rencontré à Coverciano où se trouve le fameux « Clairefontaine italien », l’ancien coach mythique de la Fiorentina n’a pas pris une ride et a surtout des idées pour remodeler un calcio à la dérive . La première ? Refonder le football par le bas, chez les bambini italiens : « Il y a eu un tournant dans le foot où les entraîneurs ont davantage embrassé le système de jeu plutôt que l’individualité. Tu as toujours en Italie des gamins de 10-12 ans qui dribblent, le problème c’est qu’ils vont tomber sur leur route sur un coach qui va leur dire : “Arrête ça et joue en 2 touches.” Et ça, c’est un talent qui ne pourra pas aller vers l’avant. »

Sport
