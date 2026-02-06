Florian Thauvin s’aide de la Coupe du monde 2018 au quotidien

Huit ans plus tard, la Coupe du monde 2018 n’a jamais quitté Florian Thauvin. Au RC Lens, l’attaquant de 33 ans a installé dans le vestiaire un cadre dans lequel apparaît le trophée. Dans une Ligue 1 qui compte encore huit champions du monde 2018 cette saison, l’ancien Marseillais voit cette épopée russe comme une ressource psychologique.

« Ça vous unit pour la vie, on est toujours liés, on a un groupe WhatsApp, et on a lancé une association (Génération 2018, NDLR) . Ce sont des souvenirs exceptionnels. Le moment où on y pense le plus, c’est quand on est en difficulté. Tu te dis: « Attends! T’es champion du monde, ce n’est pas donné à tout le monde, tu vas t’en sortir. » C’est beaucoup psychologique », confie-t-il jeudi en conférence de presse.…

CM pour SOFOOT.com