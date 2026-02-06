 Aller au contenu principal
Florian Thauvin s’aide de la Coupe du monde 2018 au quotidien
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 10:06

Huit ans plus tard, la Coupe du monde 2018 n’a jamais quitté Florian Thauvin. Au RC Lens, l’attaquant de 33 ans a installé dans le vestiaire un cadre dans lequel apparaît le trophée. Dans une Ligue 1 qui compte encore huit champions du monde 2018 cette saison, l’ancien Marseillais voit cette épopée russe comme une ressource psychologique.

« Ça vous unit pour la vie, on est toujours liés, on a un groupe WhatsApp, et on a lancé une association (Génération 2018, NDLR) . Ce sont des souvenirs exceptionnels. Le moment où on y pense le plus, c’est quand on est en difficulté. Tu te dis: « Attends! T’es champion du monde, ce n’est pas donné à tout le monde, tu vas t’en sortir. » C’est beaucoup psychologique », confie-t-il jeudi en conférence de presse.…

