L'entraîneur le mieux payé d'Angleterre défend le licenciement économique de 60 employés du club

Qu’est-ce que l’audace, vous avez quatre heures. Selon The Telegraph , la direction d’Arsenal a annoncé la suppression de 60 emplois au sein du club mercredi . Une décision économique pour permettre aux Gunners de gagner en ambition. Une décision que partage Mikel Arteta , tout juste prolongé pour quatre ans supplémentaires et qui émarge désormais à plus de 20 millions d’euros par an.

Une restructuration nécessaire pour « continuer à investir »

Les 60 emplois seraient supprimés dans des secteurs « hors terrain » rapporte The Telegraph . Questionné à ce propos en conférence de presse, l’entraîneur le mieux payé d’Angleterre a défendu cette « restructuration » , afin que le club puisse « continuer à investir » . « On m’a expliqué la démarche et l’analyse menée au sein du club, dans le but constant de progresser. Il faut prendre des décisions pour placer les gens aux bons postes et continuer d’investir afin d’atteindre nos objectifs et bâtir le succès que nous ambitionnons. Voilà ce qui m’a été expliqué. De toute évidence, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question. C’est certain. Et j’espère que chacun le comprendra ». Un plan de licenciement qui serait nécessaire à cause des difficultés financière du club champion d’Angleterre en 2026 et vice-champion d’Europe après la hausse de ses coûts d’exploitation.…

LB pour SOFOOT.com