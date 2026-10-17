Bruno Genesio dresse le constat des manques de son effectif

L’heure d’y retourner. Défaits par l’Olympiakos jeudi soir (0-1), les Olympiens se déplacent ce dimanche sur la pelouse d’Angers. Seul en conférence de presse, Bruno Genesio a dressé les manques de son effectif et n’a pas manqué d’égratigner ses ouailles sur leur gestion des coups de pied arrêtés.

Un manque d’engagement dans les deux surfaces

« On a revu le match dès le lendemain. On a fait un retour vidéo. J’ai senti que c’était nécessaire. J’ai été frappé par beaucoup de choses qui sont à corriger, notamment les coups de pied arrêtés, a d’abord précisé le tacticien phocéen . On a eu des grosses situations pour égaliser, et ce qui en ressort, c’est qu’on manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces , aussi bien pour marquer que sur les coups de pied arrêtés. Ce n’est pas suffisant dans ce domaine, dans les deux surfaces. C’est bien dommage. On fait des très bonnes choses dans le jeu. On doit concrétiser. C’est lié à un manque d’engagement. On veut assurer, et finalement on n’arrive pas à finaliser nos actions. » …

LB pour SOFOOT.com