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Le conseil d'Eden Hazard à Mohamed Salah
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 09:04

Le conseil d'Eden Hazard à Mohamed Salah

Le conseil d'Eden Hazard à Mohamed Salah

Pote avec le roi belge et bientôt avec le Pharaon ? Eden Hazard est revenu sur la saison, plus que compliquée, de Mohamed Salah . « Il faut savoir se mettre sur d’autres challenges, c’est la vie du foot. On a toujours envie de montrer qu’on est bon, mais parfois il faut être réaliste et se dire que c’est fini » , commentait le Belge au micro de Canal+ ce dimanche.

Hazard faisait certainement référence à sa propre carrière. Lui aussi a connu un déclin lors de ses dernières saisons au Real Madrid. N’arrivant pas à retrouver son meilleur niveau après des blessures à répétition, le Bainois avait pris sa retraite en 2023.

EA pour SOFOOT.com

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