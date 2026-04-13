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La belle communion des Lillois autour de Bruno Genesio
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 09:33

La belle communion des Lillois autour de Bruno Genesio

La belle communion des Lillois autour de Bruno Genesio

La force du groupe. Endeuillé par le décès de son père la semaine dernière, Bruno Genesio n’était pas forcément attendu sur le banc du LOSC pour la rencontre face à Toulouse ce weekend.

S’il a finalement tenu à prendre place aux côtés de ses joueurs, l’émotion était vive au Stadium, et ces derniers n’ont pas manqué de lui montrer leur soutien. En effet, après le premier but des Dogues inscrit par Thomas Meunier, l’ensemble du groupe lillois est venu communier avec son technicien, pour une célébration collective .…

JF pour SOFOOT.com

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