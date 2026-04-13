Au Paraguay, un joueur marque un but inimaginable après avoir raté son penalty

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors que l’Olimpia Asunción menait 1-0 sur la pelouse du Rubio Nu pour la 10 e journée de la première division paraguayenne, les visiteurs ont eu une occasion de faire le break. On est à la 53 e minute et, à la suite d’un corner, la défense cafouille. La balle atterrit finalement sur la main d’un joueur local : c’est penalty .

Coup de tête involontaire

Sebastián Ferreira, buteur en première période, prend ses responsabilités et s’avance pour le tirer. Mais, ce péno est mal tiré, le gardien l’arrête . On aurait pu s’arrêter là, mais le défenseur du Rubio Nu décide alors de prendre les choses en main et dégage le ballon… dans la tête de l’attaquant adverse . La balle finit, miraculeusement pour ce dernier, au fond des filets. C’est 0-2.…

EA pour SOFOOT.com