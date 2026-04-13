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Au Paraguay, un joueur marque un but inimaginable après avoir raté son penalty
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 09:49

Au Paraguay, un joueur marque un but inimaginable après avoir raté son penalty

Au Paraguay, un joueur marque un but inimaginable après avoir raté son penalty

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors que l’Olimpia Asunción menait 1-0 sur la pelouse du Rubio Nu pour la 10 e journée de la première division paraguayenne, les visiteurs ont eu une occasion de faire le break. On est à la 53 e minute et, à la suite d’un corner, la défense cafouille. La balle atterrit finalement sur la main d’un joueur local : c’est penalty .

Coup de tête involontaire

Sebastián Ferreira, buteur en première période, prend ses responsabilités et s’avance pour le tirer. Mais, ce péno est mal tiré, le gardien l’arrête . On aurait pu s’arrêter là, mais le défenseur du Rubio Nu décide alors de prendre les choses en main et dégage le ballon… dans la tête de l’attaquant adverse . La balle finit, miraculeusement pour ce dernier, au fond des filets. C’est 0-2.…

EA pour SOFOOT.com

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