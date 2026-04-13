Paulo Fonseca explique pourquoi il avait critiqué Endrick

Qui aime bien châtie bien, non ? L’entraîneur de l’Olympique lyonnais, Paulo Fonseca, a avoué avoir piqué publiquement Endrick pour le motiver . « Je ne suis pas satisfait du match d’Endrick […] Je pense qu’il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser, mais j’en attends plus d’un joueur comme Endrick. Il a l’obligation de faire plus, nous en avons besoin », avait lancé le technicien portugais après le match nul (0-0) de son OL face à Angers.

« Comme entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour avoir des réactions des joueurs et c’est ce que j’ai fait » , avoue-t-il finalement à la suite de la victoire 2-0 des Lyonnais face à Lorient. Quatre minutes après son entrée en jeu, Endrick a donné une passe décisive pour Yaremchuk pour mener au score . Pas content ? Passe dé.…

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