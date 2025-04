information fournie par So Foot • 15/04/2025 à 18:44

Le conseil d'administration de la LFP choisit de rompre avec DAZN à la fin de la saison

Pour paraphraser la couverture d’un très grand magazine de foot : Le bon, Labrune ou le truand ?

Vincent Labrune et les présidents des clubs de Ligue 1 ont poussé pour une séparation avec DAZN, selon les informations de RMC Sport et de L’Équipe . Réuni en visioconférence ce mardi après-midi, le conseil d’administration de la LFP a voté pour la fin du contrat liant le diffuseur et la LFP à la fin de la saison. La proposition financière de rupture de contrat doit désormais être acceptée par le diffuseur.…

UL pour SOFOOT.com