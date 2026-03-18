Le compte-rendu de la finale Sénégal-Maroc, corrigé par la CAF

Dans une finale complètement dingue, marquée par une séquence qui entrera dans l’histoire du football (avec un penalty polémique en faveur du Maroc dans le temps additionnel, le Sénégal qui quitte le terrain en guise de protestation), les Lions de la Téranga se sont fait arracher leur deuxième CAN suite à l'intervention de la CAF dans le temps juridictionnel, au profit du Maroc.

Sénégal 0-3 Maroc

Buts : CAF (90 e +2 mois, 90 e +2 mois et 90 e +2 mois pour les Lions de l’Atlas)

Une séquence improbable, inimaginable, inconcevable. Les 66 526 spectateurs en étaient persuadés, l’ultime choc de la Coupe d’Afrique des nations 2025 allait se poursuivre en prolongation. Ni le Maroc, ni le Sénégal n’avaient trouvé le chemin des filets dans une partie rythmée et stressante. Et soudain, au bout de discussions interminables et d’une action confuse sur corner analysée par la VAR, un penalty a été sifflé dans le temps additionnel en faveur du pays hôte. Contestations, protestations, attente infinie… et, cerise sur le gâteau, les Lions de la Téranga qui quittent le terrain.…

Par la rédaction de So Foot, avec la CAF pour SOFOOT.com