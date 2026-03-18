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Andy Carroll remplace son propre entraîneur et devient coach d’un club londonien
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 16:13

Andy Carroll remplace son propre entraîneur et devient coach d’un club londonien

Andy Carroll remplace son propre entraîneur et devient coach d’un club londonien

À son tour de planter un couteau dans le dos. Andy Carroll est le nouveau coach de Dagenham & Redbridge , il y remplace… son entraîneur. Les Daggers , c’est plus court, sont 12 es en National League South, soit la sixième division du pays. L’ancien attaquant de Liverpool, Bordeaux, West Ham ou encore Amiens y était déjà joueur mais aussi actionnaire du club londonien . En remplaçant Lee Bradbury sur le banc, Carroll ajoute donc une nouvelle casquette sur son chignon.

QSI à une lettre près

Cette décision arrive seulement deux semaines après que le youtubeur anglais de 17 millions d’abonnés, KSI, soit devenu actionnaire minoritaire du club . Le pote de Logan Paul est également le cofondateur de Prime , une boisson lancée en 2022. Est-ce que ce nouvel investisseur permettra au club de connaître une ascension fulgurante comme l’a fait Ryan Reynolds avec Wrexham ?…

EA pour SOFOOT.com

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