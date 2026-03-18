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En district, un joueur mordu jusqu’au sang dans une bagarre
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 16:36

En district, un joueur mordu jusqu’au sang dans une bagarre

En district, un joueur mordu jusqu’au sang dans une bagarre

Qui a dit que Dracula était mort ? Il a juste déménagé dans les Côtes-d’Armor. Ce dimanche après-midi, alors qu’un bon match de district se profilait entre l’Étoile du Leff Boqueho et l’équipe C de Ginglin , une bagarre très classique a eu lieu. Sauf qu’à la surprise générale, un joueur de l’Étoile s’est plaint auprès de l’arbitre d’une morsure au dos.

Du sang et un carton jaune

Visiblement, Dracula avait opté pour le maillot de Ginglin. Puisqu’il n’avait rien vu, l’arbitre n’a sorti qu ‘un carton jaune à l’agresseur, sous la pression des joueurs de l’Étoile du Leff et à la vue de la morsure pleine de sang .…

AR pour SOFOOT.com

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