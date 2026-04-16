Une légende du Japon sur le banc des Samurai Blue avant le Mondial
Ça bouge encore sur les bancs internationaux. À deux mois du début de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026), la Fédération japonaise de football décide de nommer Shunsuke Nakamura au poste de sélectionneur adjoint de l’équipe nationale A .
« Nous sommes heureux d’annoncer que Shunsuke Nakamura intégrera le staff technique du Japon qui participera à la Coupe du monde de la FIFA 2026 , en tant que que membre de l’encadrement » , lit-on dans un communiqué publié jeudi.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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