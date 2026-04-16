Une légende du Japon sur le banc des Samurai Blue avant le Mondial

Une légende du Japon sur le banc des Samurai Blue avant le Mondial

Ça bouge encore sur les bancs internationaux. À deux mois du début de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026), la Fédération japonaise de football décide de nommer Shunsuke Nakamura au poste de sélectionneur adjoint de l’équipe nationale A .

« Nous sommes heureux d’annoncer que Shunsuke Nakamura intégrera le staff technique du Japon qui participera à la Coupe du monde de la FIFA 2026 , en tant que que membre de l’encadrement » , lit-on dans un communiqué publié jeudi.…

CT pour SOFOOT.com